Süchtig nach Selbstbefriedigung?

Schließlich wird dein Körper in dieser Zeit von Sexualhormonen überschwemmt, die ihn besonders empfänglich für sexuelle Reize machen. Da reicht es manchmal schon aus, wenn dir nur der Gedanke an Sex oder einen attraktiven Körper durch den Kopf geht, und schon kriegst du Lust. Was liegt also näher, als diese Lust beim Masturbieren zu befriedigen!

Aber: nicht jede/r reagiert gleich auf die sexuellen Reize! Manchen reicht es aus, ihre Lust nur gelegentlich zu befriedigen. Andere fühlen sich dadurch so angeheizt, dass sie mehrmals täglich onanieren müssen, um auch mal wieder an was anderes denken zu können als nur an Sex. Du kannst nicht einfach beschließen, dass du keine oder weniger sexuelle Gefühle haben willst. Denn deine Lust wird durch die Hormone im Körper gesteuert. Und auf die hast du keinen Einfluss.

Die gute Nachricht: Der ständige Drang, masturbieren zu müssen, lässt wieder nach. Und zwar dann, wenn die Hormonumstellung in deinem Körper abgeschlossen ist. Wann das der Fall ist, ist aber bei jedem/jeder anders.