Selbstbefriedigung: Wann schadet sie mir?

Pickel bekommen viele Mädchen und Jungs in der Pubertät. Das liegt an den Hormonen, die im Körper erstmal so manches durcheinanderbringen. Sie sind auch für das Wachstum zuständig. Wenn du also mal eine Zeitlang kaum wächst oder Pickel bekommst, ist das normal und hat nichts damit zu tun, ob du dich selbstbefriedigst oder nicht.