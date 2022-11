Selbstbefriedigung: Tipps für Jungen und Mädchen!

Es gibt viele Möglichkeiten, um sich selbst zu befriedigen. Denn jeder kann selbst entscheiden, wie es sich am besten anfühlt. Aber wusstest du, dass vor allem Mädchen auch mal unterschiedliche Stellungen bei der Selbstbefriedigung ausprobieren können, um Abwechslung in die Sache zu bringen? So machen sich’s Mädchen und hier gibt’s fünf Tipps zum Ausprobieren:

Tipp 1: Selbstbefriedigung unter der Dusche

Der Wasserstrahl vom Duschkopf kann sehr erregend sein. Viele Mädchen mögen es, ihn an ihre Vulva zu halten und damit Schamlippen und die Klitoris zu massieren. Vorsicht: Das Wasser sollte bei der Masturbation nicht in die Scheide gelangen, denn das könnte die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht bringen.

Tipp 2: Selbstbefriedigung im Sitzen

Vielleicht hast du mal Lust, dich im Sitzen selbst zu befriedigen. Du wirst schnell merken, ob dir das gefällt! Manche Mädchen kommen besonders gut zum Orgasmus, indem sie im Sitzen ihre Beine fest zusammenpressen und gleichzeitig die Muskeln ihres Beckenbodens anspannen.

Tipp 3: Selbstbefriedigung im Liegen

Viele Mädchen mögen es, sich bei der Selbstbefriedigung auf den Rücken zu legen, um sich so am ganzen Körper streicheln zu können. Dabei ist es besonders erregend, sich an den Brustwarzen, den Schamlippen und der Klitoris zu berühren. Ob du dich lieber sanft berührst oder den Druck deiner Hände stärker spüren möchtest, ist dir überlassen.

Tipp 4: Selbstbefriedigung auf dem Bauch liegend

Manche Mädchen finden es sehr schön auf dem Bauch zu liegen und ihre Vulva dabei an einem weichen Gegenstand zu reiben. Dafür kann man zum Beispiel die Bettdecke oder ein Kissen nehmen. Wenn du damit auch mal experimentieren willst, tu das und lasse deiner Fantasie freien Lauf!

Tipp 5: Selbstbefriedigung mit beiden Händen

Probiere aus, wie es sich anfühlt, mit einer Hand deine Klitoris zu stimulieren und mit der anderen Hand deine Schamlippen zu streicheln. Du kannst dabei auch versuchen, mit einem Finger in die Vagina einzudringen. Fühlt es sich gut an, kannst du auch mal ausprobieren wie es sich anfühlt, wenn du einen zweiten Finger in deine Scheide einführst. Keine Sorge, dein Jungfernhäutchen (Hymen) gefährdet das nicht, denn es ist weich und dehnbar!