Das Jungfernhäutchen: Die wichtigsten Infos!

Ist das Jungfernhäutchen kaum oder gar nicht mehr vorhanden, lässt es sich nicht mehr wiederherstellen - was weg ist, ist weg! Es kann aber durch einen operativen Eingriff rekonstruiert, also nachgebildet werden. Eigentlich sollte das nicht nötig sein. Aber je nach Kultur und Religion gibt es sehr unterschiedliche Ansichten über Jungfräulichkeit. In manchen Ländern soll man bis zur Heirat jungfräulich bleiben und in einigen Familien ist es sogar üblich, dass ein Mädchen nach der Hochzeitsnacht ein blutbeflecktes Bettlaken vorzeigt – es soll beweisen, dass die Braut jungfräulich in die Ehe gegangen ist. Doch das kann zu einem echten Problem werden, denn es ist ein Irrglaube, dass Mädchen bei ihrem ersten Mal immer bluten – bei etwa 50 Prozent aller Mädchen ist das nicht der Fall! Zum Beispiel, weil ihr Hymen von vornherein kaum vorhanden, so weit geöffnet, dehnbar, zart oder schmal ist, dass es beim Sex kein Hindernis darstellt. Manche Mädchen, die aus traditionellen Gründen sicherstellen wollen, dass sie beim ersten Geschlechtsverkehr bluten, gehen deshalb zum Frauenarzt und lassen, falls nötig, ihr Jungfernhäutchen "straffen" beziehungsweise nachbilden.