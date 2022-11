Was genau ist Selbstbefriedigung?

Die Pubertät ist die Zeit, in der die meisten Mädchen und Jungen sich selbst entdecken. Irgendwann, so zwischen 10 und 15 Jahren, wenn’s mit der Hormonumstellung losgeht und sich dein Körper verändert, entdeckst du neue Empfindungen, die total intensiv und wunderschön sein können.Vielleicht wirst du neugierig, experimentierst ein bisschen herum und findest heraus, dass es dir ganz tolle Gefühle bereitet, dich am Penis oder an der Scheide zu berühren, zu rubbeln, zu streicheln oder zu drücken.

So ist es bei Jungs: Die meisten Jungs lernen ziemlich schnell, was sie tun müssen, um sich so zu erregen, dass sich ihre Lust in einem Feuerwerk der Gefühle entlädt. Schließlich sind sie schon seit frühester Kindheit mit ihrem Penis vertraut. Sie brauchen ja nur nach unten zu blicken, um ihn zu sehen und müssen ihn zwangsläufig auch beim Pinkeln und Waschen immer anfassen – bei Mädchen ist das anders, denn ihre sexuell empfindlichen Stellen liegen etwas versteckter.

So ist es bei Mädchen: Bei Mädchen liegt die lustempfindlichste Stelle, der Kitzler (Klitoris), außerhalb der Scheide, versteckt zwischen den Vulvalippen. Dort fassen sich viele Mädchen aber eher selten an. Und wenn doch, dann können sie ihren Kitzler besser ertasten als anschauen. Da ist es gut, die eigene Vulva mal etwas genauer zu betrachten – zum Beispiel mit einem Handspiegel! Auch Mädchen finden bei der Selbstbefriedigung heraus, wo und wie sie am liebsten berührt werden, um zum Orgasmus zu kommen.