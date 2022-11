Pubertät: Was passiert wann?

Es ist die Zeit der großen Veränderungen. Körper, Gedanken, Gefühle – nichts ist mehr so, wie es war. Die Eltern nerven, die Schule stresst und überhaupt ist alles ein bisschen anders oder fühlt sich irgendwie ungewohnt an. Das kann mal spannend, mal schön, aber auch manchmal anstrengend sein. Auch im Gehirn finden immer wieder Umbauarbeiten statt: Es strukturiert sich neu und schüttet Hormone aus, die das Wachstum ankurbeln und dir neue, total intensive Gefühle bescheren. Manchmal entwickelt sich dein Körper so schnell, dass du dich kaum an eine Veränderung gewöhnen kannst, weil schon kurz darauf die nächste folgt. Oder es passiert lange Zeit gar nichts, jedenfalls nichts Auffälliges. Auch das kann ein bisschen stressen, besonders, wenn du dich mit anderen in deinem Alter vergleichst, die vielleicht schon viel erwachsener wirken als du. Was sich wann und wie bei dir entwickelt, lässt sich nicht beeinflussen. Aber du kannst eine ganze Menge dafür tun, um dich trotzdem wohl in deinem Körper zu fühlen.