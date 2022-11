Brüste, Vulva, Vagina: Pubertät bei Mädchen!

Wichtig zu wissen ist: Jedes Mädchen hat sein eigenes Tempo! Es ist in den Erbanlagen festgelegt, wann welcher Entwicklungsschritt einsetzt, wie lange er dauert und welche Körperformen du durch die Pubertät bekommst. Nimm dir Zeit die Veränderungen anzuschauen und dir bewusst zu machen: Du wirst jetzt eine Frau! Hier erfährst du, was auf dem Weg dorthin in deinem Körper vorgeht.

Als Vulva bezeichnet man die äußerlich sichtbaren Geschlechtsmerkmale. Dazu gehören der Venushügel, die zwei inneren und zwei äußeren Schamlippen (Labien), die Klitoris (Kitzler) und der Eingang zur Scheide. Die Vagina, auch Scheide genannt, besteht aus dehnbaren Schleimhäuten und verbindet die äußeren Geschlechtsteile – also die Vulva – mit der im Körper liegenden Gebärmutter.