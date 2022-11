Selbstbefriedigung: So onanieren Jungen!

Jungs kriegen ihren ersten Samenerguss etwa zwischen 11 und 15 Jahren. Aber Selbstbefriedigung kannst du auch schon ausprobieren, wenn du noch keinen Samenerguss hattest. Du kommst trotzdem zum Orgasmus – es fließt oder spritzt dann nur noch kein Sperma raus. So oder so, ist onanieren gut um den eigenen Körper kennen zu lernen und sich mit der sexuellen Lust vertraut zu machen.

Das Dr. Sommer Team rät: wie so oft bei Tipps für Sex, oder Selbstbefriedigung gilt auch hier – es gibt kein richtig oder falsch. Was dein Körper beim Onanieren oder Wichsen als schön empfindet, kannst nur du allein rausfinden. Was aber immer geht: benutze beim Onanieren auch mal beide Hände. Während du dich mit der einen Hand am Penis erregst, kannst du mit der zweiten Hand andere erogene Körperzonen verwöhnen. Dazu gehören zum Beispiel deine Brustwarzen und die Hoden, aber auch der Bereich um den After und deine Innenschenkel.