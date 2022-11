Stress mit den Eltern?

Du bist genervt, weil dir deine Eltern neben dem alltäglichen Schulstress immer neue Aufgaben geben? Dann sprich mit ihnen über das, was dich bedrückt oder momentan beschäftigt. Sag zum Beispiel: „Ich pack das einfach nicht, wenn ich völlig gestresst von der Schule komme und gleich zu hören kriege, was ich alles erledigen soll. Bitte gebt mir erst einmal Zeit in Ruhe alles zu erledigen.“ Vielleicht wissen deine Eltern nämlich gerade gar nicht, was bei dir in der Schule aktuell so alles los ist und bringen mehr Verständnis auf, wenn du ihnen erzählst was gerade so ansteht.