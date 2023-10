"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown gesteht: So schlimm wurde sie schon als Kind beleidigt!

"Es ist schwer, das mit 13 zu hören. Du denkst: 'Ich will nie wieder reden. Ich will nicht die laute Person sein.' Bei Interviews konnte ich nicht anders, als an all die Kommentare zu denken. Also habe ich mich daran erinnert, zu schweigen und nur zu sprechen, wenn ich angesprochen wurde, obwohl ich unbedingt mitreden wollte. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich nicht an der Reihe war." Doch zum Glück hat sie in den letzten Jahren gegen dieses Gefühl angekämpft und ist mittlerweile an einem Punkt, an dem sie mit sich selbst zufrieden ist. Einen nicht ganz so kleinen Anteil daran hat ihr Verlobter Jake Bongiovi: "Ich glaube, ich hatte solche Angst, eine starke Frau in einer Beziehung zu sein. Als ich Jake kennenlernte, hatte ich das Gefühl, ich könnte laut sein. Er ermutigte es – und ich habe mich in mich selbst verliebt, während ich mit ihm zusammen war.“ Er hat einen großen Anteil daran, dass ich mich selbst liebe und eine Frau werde. Ich dachte: ‚Wow, ich liebe diesen Menschen wirklich, weil er mir erlaubt, mich selbst zu lieben. Er ist so nett. Sein Herz ist einfach liebevoll und wunderbar und intelligent."