"Stranger Things"- Star gesteht: Staffel 5 Verzögerung könnte positive Auswirkungen haben!

So schlimm findet Lucas das Warten auf den Startschuss für die Dreharbeiten gar nicht – ganz im Gegenteil, er sieht darin sogar etwas Positives: "Ich unterstütze die Autor*innen auf jeden Fall – sie sind sehr wichtig, denn jedes Drehbuch für einen Film oder eine Serie wird geschrieben, und um eine großartige Geschichte zu entwickeln, braucht man Autor*innen. Ich unterstütze sie zu 100 % und ich werde jetzt die Zeit haben, meine eigenen Sachen zu machen und an Musik zu arbeiten. Was die Fans betrifft, die noch etwas auf die letzte Staffel warten müssen, so sage ich, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen. Vielleicht gibt uns das Zeit, verschiedene Ideen für die neue Staffel zu entwickeln oder vielleicht einen neuen Charakter einzuführen – im Moment warte ich nur auf die Nachricht, dass wir wieder mit den Dreharbeiten beginnen können." Je nachdem wie lange der Streik noch andauert, müssen wir uns wohl noch bis Mitte oder sogar Ende 2025 gedulden, bis wir die letzten Folgen von "Stranger Things" endlich sehen können.