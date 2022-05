„Stranger Things“ Staffel 4: Beziehungs-Aus bei Jonathan und Nancy?

Am 27. Mai können wir endlich wieder in die Welt von „Stranger Things“ eintauchen. Nach drei endlos langen Jahren ohne unsere Super-Kids Mike, Dustin, Lucas, Will und natürlich Elfi kommt nun Teil 1 von Staffel 4 der Netflix-Reihe auf unsere Bildschirme. Unsere Kinder-Stars sind in der Zwischenzeit natürlich älter geworden. Ihre Figuren wachsen mit ihnen und wir wollen Dinge wie die Wahrheit über Elfis Vergangenheit erfahren oder ob Jonathan und Nancy ihre Fernbeziehung überstehen.

Neuanfang für "Stranger Things"-Familie Byer in Kalifornien

Das Ende der dritten Staffel war herzzerreißend. Der böse Mind Flayer war besiegt und Familie Byers um Joyce, Jonathan, Will und schließlich auch Elfi beschloss, Hawkins zu verlassen, um die traumatischen Erinnerungen hinter sich zu lassen. Nun stellen sich neue Fragen. Wie wird die Familie in ihrer neuen Heimat Kalifornien zurechtkommen? Und was wird aus der Beziehung von Jonathan und Nancy Wheeler?

Alles Aus zwischen Jonathan Byer und Nancy Wheeler aus "Stranger Things"?

Die „Stranger Things“-Stars Charlie Heaton (spielt Jonathan) und Noah Schnapp (Will) verrieten, dass ihre Figuren durch die räumliche Veränderung „zu kämpfen“ haben. Für Will scheint es wohl nicht leicht zu sein, von seinen Freunden „weit weg von zu Hause“ getrennt zu sein und Heaton betonte, dass Kalifornien zu Problemen in der Beziehung zwischen Jonathan und Nancy führe. „Mein Charakter kämpft mit der Distanz in seiner Beziehung, die ihm offensichtlich unglaublich wichtig ist“, führte der Fan-Liebling weiter aus. Ob das Serien-Traumpaar die Krise übersteht, bleibt abzuwarten. Bisher konnten die beiden Jugendlichen alle Hindernisse gemeinsam überwinden. Fakt ist, dass auf unsere Helden ein neues böses Monster wartet, das bekämpft werden muss…

