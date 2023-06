"Stranger Things" Robin: Liebe verboten?

Sollte Robin Buckley in der fünften und letzten Staffel von „Stranger Things“ endlich eine Freundin bekommen? Am Ende von Staffel 4 wird etwas geteast, dass Robin einem Mädchen, dass sie mag, etwas näherkommt.

Doch wird daraus in Staffel 5 mehr? In einem Interview wurde Robin-Darstellerin Maya Hawke gefragt, was sie davon halten würde. Die Schauspielerin gab zu, dass es Vor-, aber auch Nachteile haben könnte, wenn Robin in Staffel 5 in einer Beziehung ist.