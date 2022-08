"Stranger Things": Fans sind sauer auf Nancy!

Achtung: Spoileralarm!

So turbulent gings bereits in Nancys Liebesleben zu

Wenn wir noch einmal an die erste Staffel denken, blicken wir zugegebenermaßen schon gern auf das Traumpaar „Stancy“ (Steve und Nancy) der Hawkins High zurück. Tja, damit war dann in Staffel 2 Schluss und Jonathan Byers war die neue starke Schulter an Nancys Seite. Lange hat‘s gedauert, bis die beiden sich schlussendlich ihre Liebe gestanden haben und prompt kommt ihnen in der vierten Staffel wieder etwas dazwischen. Die Umsiedlung der Byers nach Kalifornien führte fast zu einem Beziehungs-Aus zwischen Jonathan und Nancy!

Natalia Dyer wird konfrontiert

Während eines Interviews in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon geigte die zeitweilige Co-Moderatorin und Rapperin Megan Thee Stallion Nancy-Darstellerin Natalia Dyer ordentlich ihre Meinung! Im Interview bekundet sie ihre Überzeugung von „Stancy“. Die Rapperin sagt weiter, dass sie enttäuscht sei, dass Nancy sich in der zweiten Staffel gegen Steve entschied. Steves etlichen lebensrettenden Aktionen und seine Hingabe und Unterstützung für die jüngeren Kids der Hawkins-Heldengruppe hätten ihrer Meinung nach zu wenig Wertschätzung bekommen. Sie und viele weitere Fans sind sich einig: Die Trennung von Steve war eine richtig uncoole Aktion von ihr!!

Optionen für Nancy Wheeler in Staffel 5

Dadurch, dass sich Jonathan in Staffel 4 zu seiner ursprünglichen, ängstlichen Natur zurückentwickelt und Steve sich über die Staffeln hinweg weiterentwickelt hat, glauben einige inklusive Megan Thee Stallion, dass Nancy zu Steve zurückkehren wird. Auf der anderen Seite könnte man meinen, dass Jonathan mit seiner Rückkehr nach Hawkins ihre Nummer 1 bleibt…Ob sie Jonathan wirklich nochmal für Steve verlässt, erfahren wir wohl erst in der fünften Staffel.

