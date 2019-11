Stranger Things gehört mit Abstand zu den gehyptesten Serien der letzten Jahre. Mittlerweile gibt es auf Netflix drei Staffeln der beliebtesten Science-Fiction-Msystery Serie. Alles beginnt in der fiktiven Kleinstadt Hawkins, als der junge Will Byers spurlos verschwindet. Während sich seine Mama Joyce an die Polizei wendet, beschließen seine besten Freunde Mike, Dustin und Lucas ihn auf eigene Faust zu suchen. Mitten im Wald treffen sie auf ein verstört wirkendes Mädchen, dass sie aufgrund ihrer tätowierten 011 auf dem Arm „Elf“ nennen. Schnell finden sie heraus das die Kleine übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Es dauert nicht lange bis sie gemeinsam der Spur eines Monsters folgen und sich herausstellt wo ihr Freund steckt. So beginnt das ganze Abenteuer und hält in drei Staffeln einige Überraschungen bereit.