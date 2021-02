Stefanie Giesinger hat jetzt platinblonde Haare!

Wow, Stefanie Giesinger hat ihre Follower am Wochenende mit einer krassen Verwandlung überrascht! Das Model trägt jetzt nämlich platinblonde Haare. Anfangs waren sich Fans noch uneinig, ob es sich dabei nicht um eine Perücke handelt, doch auf ihrem Instagram Bild verlinkte Stefanie die Star-Friseurin @reza.hair – sieht also ganz so aus, als hätte sie sich die Haare färben lassen. Wir finden den Look super cool! Außerdem liegt Steffi mit der Farbe voll im Trend, denn auch Sängerin Dua Lipa hat sich dieses Jahr schon ihre braunen Haare hellblond gefärbt.