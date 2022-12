Stars, die fast gestoben wären

In Rollen wie in „Teen Wolf“ schrammt Dylan O’Brien gerne mal am Tod vorbei. Und auch in der „Maze Runner“-Reihe wurde es immer wieder brenzlig – allerdings auch in Realität!

Beim Dreh einer Szene von „Maze Runner: Die Auserwählten – In der Todeszone“ stürzte Dylan bei voller Fahrt von einem Motorrad und zog sich eine Gehirnerschütterung, Schädeltrauma und eine Gesichtsfraktur zu, die operiert werden musste.

Die Produktion des Films musste wegen Dylans schweren Unfalls mehrere Wochen pausieren. Doch die Situation hätte auch noch viel schlimmer enden können…