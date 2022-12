Fast gestorben: Jason Statham

So scheute Jason auch nicht die Stunts für eine Szene in “Expendables 3”, die an der Küste Bulgariens gedreht wurde:

„Ich fuhr einen 3-Tonnen-Truck“, so Jason in einem Interview, „Ich trat auf die Breme, aber es passierte nichts! Ich überfuhr zwei Kameramänner (die überlebten, Anm. D. Red.) und raste über eine Klippe, die ins Meer führte! Ich wollte aus dem Fenster springen aber ich prallte schon unten auf und Wasser kam ins Fahrerhaus. Ich dachte mein Leben ist vorbei!”

Zum Glück konnte sich Jason aus dem sinkenden Fahrzeug befreien. “Mein Überlebensinstinkt setze ein und ich konnte mich befreien. Es war ein Alpttraum!"