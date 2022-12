Fast gestorben: Aaron Paul, “Breaking Bad“

So wie ein Dreh-Tag am Set der ersten „Breaking Bad“ Staffel: Aaron Paul (Jesse Pinkman) drehte eine Szene in der Wüste. Und wie das manchmal so ist: Der Schauspieler war mit der Einstellung nicht zufrieden und bat die Kamera-Crew darum, den Platz verändern zu dürfen – was er dann auch tat.

Wenige Sekunden später krache ein Felsbrocken genau an der Stelle zu Boden, an der Aaron gerade noch gestanden hatte. Der Stein lag auf einer Sonnenplane (um diese zu fixieren) und geriet durch einen plötzlichen und sehr heftigen Windstoß in Bewegung… und fiel zu Boden.

Zum Glück erst ein paar Sekunden nachdem Aaron hier nicht mehr stand.