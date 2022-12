Fast gestorben: Mark Wahlberg

Aus einer Laune heraus entschied sich Mark dagegen und buchte nach Toronto um, wo er zu einer Veranstaltung eingeladen war.

Das war, wie sich herausstellen sollte, die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Denn der Flug auf dem Mark eigentlich sein sollte, war American Airlines 11 – und jener Dienstag im Jahr 2001 der 11. September.

Der Fug AA11 war eines der Flugzeuge, die an diesem schrecklichen Tag entführt wurden und ins World Trade Center in New York gelenkt wurden. Bei den Attentaten an diesem Tag kamen insgesamt 2.977 Opfer ums Leben.

Mark sagte, er habe heute noch heute Alpträume davon.