Stars beschimpfen Stars: Seth Rogan mobbt Justin Bieber

Seth Rogan hasst Justin Bieber. Das kann man guten Gewissens sagen, denn der Schauspieler hat ziemlich deutlich gemacht, dass er den Sänger nicht ausstehen kann. Auf Twitter nannte er Bieber "ein Stück Sche*ße" und legte in einem Interview dann noch einen drauf: "Er ist ein gutes Beispiel für eine Person, die man trifft und sich denkt, dass man sie hassen wird und am Ende hasst ihr ihn wirklich. Ihr trefft euch und er übertrifft alle negativen Erwartungen, die ihr euch ausgemalt habt." Ähm ok, das ist ziemlich eindeutig. Seth Rogan kam, sah und hasste Justin Bieber. Hoffentlich laufen sie sich in Hollywood nicht oft über den Weg …