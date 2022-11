Stars beschimpfen Stars: Rihanna disst Ciara nach Angriff

Am 26. Februar 2021 gab es ein episches 10-jähriges Jubiläum: Rihannas Twitter-Diss gegen Sängerin Ciara. Alles begann damit, dass Ciara sich in einer TV-Show beschwert hatte, dass Rihanna unhöflich und unfreundlich zu ihr gewesen sei. "Keine schöne Begegnung" betonte sie. Rihanna war für diesen Kommentar gar nicht zu haben und twitterte daraufhin: "Oh, mein Fehler Ci, habe ich vergessen dir Trinkgeld zu geben? #wiegemeinvonmir" BOOM! Bis heute wird dieser Tweet als savage Antwort gefeiert. Auf eine sehr böse Art und Weise ist das ganze auch ein bisschen witzig, aber das habt ihr nicht von uns …