Stars beschimpfen Stars: Daniel Craig disst die Kardashians

Wenn James Bond die Lizenz zum Töten hat, dann hat Daniel Craig scheinbar die Lizenz zum Dissen. In einem Interview mit der GQ sprach er über das Thema Privatsphäre, die ihm sehr wichtig ist. Schnell schwenkte er dann jedoch auch eine der berühmtesten Reality-Familien der Welt: "Schaut euch die Kardashians an. Sie sind Millionen wert. Du siehst das und denkst dir: 'Was, du willst mir also sagen, dass ich mich nur wie ein sche*ß Idiot im Fernsehen verhalten muss und dann bezahlt man mir Millionen?'" Trash-TV scheint nicht so das Ding des "James Bond"-Stars zu sein …