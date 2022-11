Star-Trennungen 2021: Addison Rae und Bryce Hall

Erst löschten sie ihre gemeinsamen Instagram-Bilder, dann bezeichnete Addison Rae ihn als ihren Ex und als sich die Gerüchte um ihre Trennung häuften, veröffentlichte Bryce Hall im März ein YouTube-Video, in dem er bestätigt: Die beiden TikTok-Stars haben sich getrennt.

Es gab viele Spekulationen, dass Bryce Hall fremdgegangen sein soll, doch das bestritt er: "Ich habe es bereits auf Twitter gesagt. Ich sagte, ich habe Addison nicht betrogen und dahinter stehe ich." Und auch Addison Rae steht hinter ihrem Ex: „Alle gehen immer vom Schlimmsten aus. Lügen und betrügen – aber nein, ich will nicht, dass ihr das denkt, weil es nicht stimmt.“ Der wirkliche Grund für die Trennung ist bis heute noch unklar, aber es hat wahrscheinlich einfach nicht mehr gepasst zwischen den beiden.