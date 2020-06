„Spotlight”: Staffel 5 mit neuen Stars bestätigt!

Wann erscheint die 5. Staffel von "Spotlight"?

Sicherlich hat sich der ein oder andere schon gefragt: „Wie lange dauert diese Corona-Krise eigentlich noch und wann kommt die neue „Spotlight“-Staffel endlich?“, und jetzt haben wir endlich die erlösende Antwort darauf, ab wann die 5. Staffel an den Start geht. Noch in diesem Jahr produziert UFA Serial Drama 35 neue Folgen, die Fans dann im Herbst auf Nickelodeon sehen können. Drehbeginn für die neue „Spotlight“-Season ist am 13. Juli. Natürlich aber unter strenger Einhaltung der besonderen Hygienemaßnahmen zur Risikominimierung für Cast und Team im Bezug auf das Coronavirus.

"Spotlight": Auf diese Stars dürft ihr euch freuen!

Doch die wichtigste Frage steht noch aus: Welche Stars werden in der 5. Staffel zu sehen sein? Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie Emily (Nevena Schöneberg), Rocco (Malcolm Meckert), Greta (Chiara Tews), Mads (Mike Leon Lichtenberg) und natürlich Mathemeyer, Direx und Hausi freuen. Auch TikTok-Sternchen Dalia Mya aus dem "Spotlight"-Cast von Staffel 4 wird wieder in ihrer Rolle als Zoe bei Spotlight zu sehen sein. Überraschungen gibt es anlässlich der neuen Staffel aber natürlich auch. Drei neue Charaktere werden die Schule ein bisschen aufmischen. Unter anderem kriegen die Darsteller Unterstützung von dem tierisch süßem Vierbeiner Sparky. Wer natürlich neben dem ganzen Schulstress nicht fehlen darf, sind die Gaststars. In der 5. Staffel dürfen wir uns also auch wieder auf prominente Unterstützung freuen. Doch wer das sein wird, bleibt erstmal noch ein gut behütetes Geheimnis. Bisher zu sehen waren Stars wie Max Giesinger, Marcus & Martinus, Mike Singer und Heiko mit Roman Lochman.

