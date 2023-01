"Spider-Man": Neuer Film in Planung?

Neuer "Spider-Man"-Film?

Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland – sie alle haben über die vergangenen Jahre die Rolle des Peter Parker, welcher besser bekannt ist als Spider-Man, verkörpert. Im letzten "Spider-Man"-Film standen alle drei Darsteller sogar gemeinsam vor der Kamera. Doch wie sieht es mit zukünftigen Spidey-Projekten aus?

"Ich wäre sofort dabei!"

Kein Geringerer als Tobey Maguire hat sich nun dazu geäußert. Wieder in die Rolle des Spider-Man zu schlüpften in "Spider-Man: No Way Home" hat ihm eine Menge Spaß bereitet. Und er kann sich auch auf jeden Fall vorstellen, dies wieder zu tun! In einem Interview erzählte er nun: "Ich liebe diese Filme ... und würde mich jemand von dem Team jetzt anrufen und sagen 'Hast du Lust, ein neues Spider-Man Projekt umzusetzen?' ... wäre ich auf jeden Fall dabei", so Tobey.

Vielleicht bekommen wir also in der Zukunft einen neuen Spidey-Film mit "Spider-Man"-Urgestein Tobey Maguire. Marvel hat für die Zukunft einiges geplant. Es könnte also schon möglich sein.

