Der ehemalige Vine-Star und Influecner Hayes Grier wurde verhaftet, nachdem ihm vorgeworfen wurde, er habe einen Mann mit Hirnschäden zurückgelassen, als er versucht haben soll, dessen 1.200-Dollar-Handy zu stehlen! Der 21-Jährige wurde am Freitag (30. Juli) in Charlotte in North Carolina festgenommen, nachdem ein Haftbefehl in Encino (Kalifornien) gegen ihn ausgestellt worden war. Die Vorwürfe lauten: kriminelle Verschwörung, gemeinrechtlicher Raub und Körperverletzung, wie TMZ berichtete.

Er und ein Mittäter, der aktuell noch nicht verhaftet wurde, sollen einen Passanten, William Markolf, angegriffen und versucht haben, sein Handy zu stehlen. Bei diesem Angriff soll das Opfer schwere Verletzungen, wie einen gebrochenen linken Augenhöhlenknochen, geprellte Rippen, ein Kopftrauma, Hörverlust und Hirnschäden davongetragen haben. Auf seinem letzten Post, auf dem er für die Tierschutzorganisation PETA Werbung macht, sammeln sich entsetzte Kommentare seiner Fans, die die Vorwürfe und mögliche Tat nicht nachvollziehen können.

Hayes war einmal ein Vine-Star

Seit 2013 ist Hayes im Social-Media-Business am Start. Damals wurde er zusammen mit seinem Bruder, Nash Grier, weltbekannt dank ihrer Vines. Die Plattform wurde inzwischen zwar eingestellt, doch Hayes ist noch immer ein bekanntes Gesicht unter den Social-Media-Stars. Derzeit darf er sich über 5,6 Millionen Follower*innen auf Instagram freuen und sein Channel auf YouTube hat 882.000 Abonnent*innen. Es bleibt abzuwarten, wie viele Fans ihm noch bleiben, sollte er tatsächlich für die Vorwürfe gegen ihn verurteilt werden. Schon seine Werbung für PETA sorgte für einige Kritik unter den Leuten – und da hatte man ihm noch gar nicht vorgeworfen, einen anderen Menschen wegen eines Handys krankenhausreif geprügelt zu haben!

