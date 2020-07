Schock: BonezMC blutüberströhmt!

Wer sich heute Morgen die Story von BonezMC angeguckt hat, dürfte erstmal einen Schock bekommen haben. Blutüberströhmt zeigte sich der Deutsch-Rapper, und präsentierte fast schon stolz eine klaffende Schnittwunde über dem rechten Knie. Auch sein rechtes Hosenbein war blutverschmiert, in einer weiteren Story konnte man sehen, dass sogar seine hellblaue Boxershorts voller Blutflecken war. Doch was kann dem Rapper morgens um 7 Uhr Krasses passiert sein, dass er so schwer verletzt ist?

BonezMC: Fortsetzung von "Big Body Benz"

Wie schon in der Story geschrieben wollte sich der "Shots Fired"-Star nicht zu der Verletzung äußern. In einer anderen Story jedoch, spazierte der angeblich verletzte BonezMC aber munter zu sich nach Hause, während im Hintergrund ein Song mit den Lyrics "Today was a good day" läuft – hä? Mittlerweile ist die Story jedoch verschwunden, genauso wie die Story vom Vortag, auf der zu sehen war, dass Bonez sich auf einem Video-Dreh befindet. War die Schnittwunde also nur inszeniert und Teil eines weiteren Hollywoodreifen Musik-Clips? Zuzutrauen wäre es ihm, schließlich wäre das passend zu seinem zweiten Solo-Album "Hollywood" auf das seine Fans sehnsüchtig seit 8 Jahren warten. Aber auch auf die Fortsetzung seines letzten Musikvideos "Big Body Benz" sind viele gespannt, schließlich hatte sich schon in "Roadrunner" ein geheimer Hinweis versteckt. Ausserdem endete das Zombie-Video mit einem krassen Cliffhänger und den Worten "To be Continued". Hoffentlich dürfen wir uns ASAP über den wahren Grund der Verletzung und auch den nächsten Video-Clip freuen …

