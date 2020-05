Bonez veröffentlicht "Roadrunner"

"Miep, Miep", so beginnt Bonez MC seine neue Single "Roadrunner", die er pünktlich um 23.59 auf sämtlichen Streaming Plattformen releaste. Auf YouTube wartete man jedoch vergeblich auf den neuen Track – mit dem Video hatte der MC es nämlich nicht so eilig. Der Clip erschien erst am Freitagmorgen (22.5.20) um 8.30 Uhr. "Bonez hat locker verschlafen" schrieben seine Fans unter den Upload und feierten den Rapper dafür, dass sie nun einen Grund haben, warum sie zu spät in die Schule kommen. Klar, denn das Video gleicht einem "Hollywood"-Streifen, wer kann da schon bis nach dem Unterricht warten? Funfact: Den "Road Runner" (Wegekuckuck) kennt man vor allem aus den Zeichentrickserien "Looney Tunes" und "Merrie Melodies"!

"Bonez lebt dieses Hollywood-Life"

Fans der ersten Stunde warten seit fast 8 Jahren darauf – das zweite Solo-Album des Hamburger Rappers. In den letzten Jahren sprengten seine Kollabo-Alben mit RAF Camora oder GZUZ die Charts, auch "Sampler 4" der 187 Strassenbande hielt sich über 72 Wochen in den Charts und erreichte Platin-Status – doch ein Solo-Album auf Platz 1 gab's bisher noch nicht! Bis jetzt, denn heute startete der Vorverkauf zu Bonez zweitem Album "Hollywood"! Der neue Song ist übrigens die erste Single-Auskopplung des Albums und damit ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns Ende August erwartet 😍

Bonez MC: Krasse Fan-Box

"Hollywood" wird voraussichtlich am 28.8.20 erscheinen! Zum Box-Inhalt ist derzeit noch nicht viel bekannt, da man aber eine Kleidergröße bei der Bestellung angeben kann, wird wahrscheinlich auch etwas Tragbares dabei sein 😉. Auf Instagram verriet Bonez aber schon ein kleines Detail: Auf die Frage, was alles in der Box enthalten ist, antwortet der Rapper:" Zu viel für das Geld". Natürlich ist die Box streng limitiert: Nur 25.000 Boxen sollen produziert worden sein! Pro Kunde dürfen außerdem nur fünf Boxen bestellt werden. Nachdem ein anderer deutscher Rapper bekannt gab, ein Parfüm zu veröffentlichen, wurde auch das als Box-Inhalt vermutet. Schließlich sollte es auch schon zu "Palmen Aus Plastik 2" ein eigenes Parfum geben, doch laut Bonez will Douglas aufgrund der Texte nicht mit den Rappern zusammenarbeiten! Wir sind gespannt, welche Überraschung uns da noch erwartet ...

