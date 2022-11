So kommen Jungen zum Orgasmus!

Egal ob du dich selbst befriedigst oder Sex mit einem Partner oder einer Partnerin hast: Wenn du Lust kriegst, startet dein Körper ein spannendes Programm! Wir erklären dir, was dabei in deinem Körper alles passiert. Manchmal reicht schon ein Blick, ein Gedanke oder eine Berührung: Sexuelle Erregung bei Jungen passiert oft schnell und manchmal auch unerwartet. Um besser erklären zu können, was dabei mit deinem Körper geschieht, haben Wissenschaftler die Zeitspanne von der ersten Erregung bis zur Entspannung nach dem Orgasmus in vier Phasen eingeteilt. Wir erklären dir die verschiedenen Phasen und sagen, was da abläuft: