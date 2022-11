Der Hodensack: Warum er so verschieden aussehen kann!

Der gleiche Mechanismus wie beim Wärmen wird in Gang gesetzt, wenn ein Junge oder Mann sexuell erregt ist. In diesem Fall sorgt das Heranziehen der Hoden an den Körper dafür, dass die empfindlichen Hoden beim Sex keinen Schaden nehmen. Denn so nah am Körper kann der Hoden nicht mehr frei schwingen und wird durch die verdickte Haut des Hodensacks zusätzlich abgepolstert. Also kein Problem, wenn's beim Liebesspiel mal etwas stürmischer zugeht!