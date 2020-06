Snapchat mit Sprachassistent

Neue Snapchat-Filter auszuprobieren, wird noch einfacher mit der Sprachsteuerung. Zuerst wird diese aber nur in Englisch funktionieren. Sobald das Feature auf deinem Handy angekommen ist, kannst du in die Snapchat-Kamera gehen, den Aufnahme-Button gedrückt halten und der App sagen, welche Lense du nutzen möchtest wie etwa unten im Beispiel "Hey Snapchat, mach meine Haare pink."

Mit Snapchat heißt es bald "Pink hair, Don't care" Snapchat

Virtuelles Shopping-Erlebnis in Snapchat

Bald wird es Entwicklern zum Beispiel großer Marken möglich sein, Lenses zu programmieren, mit denen du Klamotten anprobieren kannst oder neue Make-Up-Looks testen. Dazu erhältst du sogar noch passende Tipps in Snapchat. Außerdem gibt es nun auch Lenses für die Füße, weshalb du sogar Schuhe virtuell anziehen kannst.

Klamotten, Schuhe, Make-Up probiert man demnächst über Snapchat Snapchat

Neue Scan-Funktionen

Das nächste Mal, wenn du eine mega schöne Blume oder einen süßen Hund siehst und wissen willst welche Art/Rasse es ist, kannst du einfach Snapchat fragen. Mit dem Scan zeigst du der App, welche Pflanze oder welchen Hund du meinst und sie gibt dir dann die Infos zu Rasse/Art.

Hunde und Pflanzen erkennen via Snapchat Snapchat

Vernetzung mit anderen Apps: Snapchat launcht "Dynamic Lenses"

Entwickler anderer Apps können bald Lenses erstellen, die dann in Echtzeit Infos aus ihren Apps anzeigen und in Snapchat geteilt werden können. Unternehmen wie Nike und Houseparty sind schon dabei.

Street Art mit "Local Lenses"

Snapchat erweitert nochmal sein Augmented-Reality-Angebot: Darin können du und deine Freunde zusammen eure Umgebung neu gestalten und zum Beispiel, die Häuser in euere Straße bunt besprayen.

Gestalte deine City um dank Snapchat Snapchat

Snapchat-Support für die Schule

Es werden außerdem neue Minianwendungen kommen, die euch in eurem Schulalltag unterstützen, indem ihr Stundenpläne austauchen und vergleichen könnt oder gemeinsam Karteikarten erstellen und für Prüfungen lernen. Und wenn der Schulstress zu groß wird, gibt's zur Entspannung kleine Meditationsübungen in Snapchat.

Snapchat-Minianwendungen erleichtern deinen Alltag Snapchat

Hilfe-Funktionen bei Mobbing und Depressionen

Hat man die Befürchtung, dass ein Freund oder eine Freundin in Gefahr ist oder es ihm/ihr psychisch schlecht geht, kann man über den Freunde-Check einen Hilferuf an Snapchat senden und dann werden derjenigen Perosn Anlaufstellen wie Seelsorge-Telefone und ähnliches mitgeteilt. Über das Feature Here for you kann außerdem jeder selbst Informationen zur mentalen Gesundheit erhalten, um zum Beispiel besser durch die Corona-Krise zu kommen.

Persönlicher Avatar in Snapchat-Games

Bisher konnte man zwar schon seinen eigenen Bitmoji erstellen und verschicken. Jetzt kann man damit als Avatar auch die beliebten Snapchat-Games spielen. Macht gleich noch viel mehr Spaß!

Tauche mit deinem Bitmoji in die Snapchat-Game-Welt ab Snapchat

Neue Action Bar

Damit du dich in Snapchat noch besser zurechtfindest und die Infos bekommst, die du gerade möchtest, wurde die neue Action Bar entwickelt. Sie ändert sich je nachdem, was du gerade tust oder beobachtest. Die Menüleiste unten ist in fünf Bereiche aufgeteilt: In der Mitte bleibt die Snapchat-Kamera. Links folgen, wie gehabt, die Chats mit Freunden und Familie, anschließend gibt es eine Navigation in die Snap Map. Auf der rechten Seite der Kamera findest du die Stories und die Discover-Seite.

Die Navigation wird in Snapchat noch individualisierter und einfacher Snapchat

