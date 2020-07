Snapchat stellt neue Funktionen vor

Snapchat gilt als einer der Vorreiter unter den Social-Media-Plattformen, doch die Konkurrenz wird immer stärker. Vor allem TikTok ist bei den jungen Influencern beliebt und geht mit den Download-Zahlen durch die Decke! Kein Wunder, dass Snapchat nun nachlegt und die App mit immer neuen Funktionen nachrüstet. Erst vor Kurzem wurden 9 neue Features angekündigt – nun legt die Plattform nochmal nach!

Neues Snapchat-Feature: Snap Minis

Snapchat hat die Chat-Sektion um Anwendungen von Drittanbietern erweitert: Die sogenannten Snap Minis. Die HTML-basierten Features erlauben den Nutzern ab sofort, bestimmte Aufgaben direkt in der App zu erledigen. Die Minis werden unterhalb des Texteingabefelds angezeigt und können mit nur einem Klick direkt im Vollbildmodus aufgerufen werden – ganz ohne aufwendige Installation.

Vier Micro-Apps sind bereits auf Snapchat verfügbar: Das Selfcare- und Meditations-Tool „Headspace“, die Lernhilfe „Flashcards“, die Spiele-App „Prediction Master“ und der Entscheidungs-Assistent „Let's Do It“. All diese Anwendungen können die User auch gemeinsam mit Freunden nutzen, was ihnen durch die Isolation während der aktuellen Corona-Pandemie helfen soll.

