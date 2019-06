Shirin David: Neuer Song mit diesem Rap-Megastar

Shirin David teasert neuen Track an

Nach ihren extrem erfolgreichen Hits wie "Gib ihm", "Ice" und "Fliegst du mit" verkündete Youtuberin und Musikerin Shirin David jetzt auf ihrem Instagram-Account, dass sich ihre Fans schon bald auf einen neuen Song freuen können. "On Off" heißt der Titel und erscheint bereits am 28. Juni. Das Besondere daran: Shirin David hat sich dafür einen echten Rap-Star ins Studio geholt. Supportet wird sie nämlich vom französischen Rapper Gims, der gerade richtig gefeiert wird. Tatsächlich ist er aber schon seit Jahren groß im Musik-Business und bekannt durch Tracks wie "Habibi", "Loin", und "Bella". Wie die Zusammenarbeit der beiden im Ganzen klingt, erfahren ihre Fans erst in ein paar Tagen, die sind aber jetzt schon on fire. Shirin Davids Insta-Follower schreiben zum Beipsiel: "Wer kann auch nicht mehr warten hände hoch", "Läuft bei mir dann non stop, bloß on aber kein off" oder "gims ihm, gims ihm, gims ihm!!!!!". Und einen Vorgeschmack auf den Song finden die auch schon auf Youtube

Shirin David: So lief ihre Koop mit Gims ab

Auf ihrem Youtube-Kanal lässt Shirin David ihre Community aber natürlich schon einmal hinter die Kulissen schauen und veröffentlichte ein Studioblog-Video. Darin hat sie die komplette Zusammenarbeit mit Rapper Gims dokumentiert und nimmt ihre Fans mit ins Studio in Paris. Laut der Rapperin hatte Gims ihren Track gehört und sofort in die Koop eingewilligt, da er meinte "Es passt zu ihm. Es passt zu seinem Vibe". Über ihren gemeinsamen Song sagt die junge Künstlerin "Das ist wharscheinlich das krasseste Feature, das man sich vorstellen kann" und später "Mann, das wird echt krass. Er wird das killen". Auch Gims scheint im Video extrem begeistert von Shirin Davids Musik, denn er geht sofort zum Beat ab und sagt ihr Song/Style sei "Magnifique" (Großartig). Im Clip sieht und hört man auch direkt seine krassen Rap-Skills! Na dann, kann "On Off", in dem es wie der Titel schon sagt, um eine Frau und einen Mann geht, die eine "On Off"-Beziehung führen, also nicht mit und nicht ohne einander können, ja auch nur geil werden, oder?

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: