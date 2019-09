Shirin David: Autogrammstunde schon wieder abgesagt! 😢

Shirin David: Polizei-Einsatz

Erst am Freitag veröffentlichte Shirin David ihr Debüt-Album "Supersize". Nachdem sie am Freitag eine fette Release-Party im E-Werk Berlin mit über 1500 Gästen "auf ihren Nacken" feierte, folgte am Samstag eine riesige Autogrammstunde im Einkauszentrum "Alexa" für alle Fans von Shirin. Doch der Andrang war so groß, dass die Polizei einschreiten musste und die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen wurde! Shirin entschuldigte sich danach auf Instagram bei allen Beteiligten: "Es tut mir unglaublich Leid, dass wir die Autogrammstunde abbrechen mussten", so die 24-Jährige. "Die Leute fingen an zu quetschen, Mädchen haben keine Luft bekommen, Leute sind umgekippt. Eure Sicherheit geht einfach vor."

"Supersize": Shirin David muss wieder absagen

Fans von Shirin David hatten sich schon gefreut, die "Supersize"-Künstlerin und YouTuberin am kommenden Mittwoch (25.9.) in Köln live treffen zu können – geplant war nämlich eine weitere Autogrammstunde im Saturn in Köln. Doch auch das Event wurde jetzt gecancelt … In ihrer aktuellen Instagram-Story verkündet Shirin David jetzt an all ihre Insta-Fans: "Achtung: Die Autogramm-Stunde am Mittwoch in Köln wurde soeben leider von Saturn abgesagt, da sie keine Sicherheit gewährleisten können und Angst aben vor einem zu großen Ansturm in ihrem Store".

