Shawn Mendes und Sabrina Carpenter: Sind sie ein Paar?

Vor wenigen Tagen wurde Shawn Mendes und Schauspielerin und Sängerin Sabrina Carpenter zusammen in Los Angeles gesichtet. Erst eine Woche vorher hat der Gossip-Account Deuxmoi einen anonymen Tipp auf die angeblich aufkeimende Romanze der beiden erhalten. Demnach sollen Shawn und Sabrina wenige Tage zuvor "sehr vertraut" und während sie "eindeutig ein Date hatten" in einem Restaurant gesichtet worden sein. Diese News überraschen Fans des Sängers, da dieser seit letztem Sommer auch mit seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda in Verbindung gebracht wird. Die beiden wurden letzte Woche erst, bei einer gemeinsamen Wanderung im Runyon Canyon Park in Los Angeles gesichtet. Was nun dran ist an den Gerüchten? Das können uns wohl nur Shawn und Sabrina sagen. Aber: Nur weil man zusammen Zeit verbringt, heißt das nicht gleich, dass da automatisch mehr als Freundschaft ist. 😉