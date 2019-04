Shawn Mendes on Tour: Spontanes Date mit diesem Supermodel!

Shawn Mendes & Winnie Harlow: Süßes Bowling-Date

Winnie Harlow ist ein absoluter Boy-Crush. Die 24-Jährige, die durch die 21. Staffel von „America’s Next Topmodel“ berühmt wurde und sich durch ihre Hautkrankheit Vitiligo von den meisten anderen Mädels unterscheidet, gehört inzwischen zu den gefragtesten Models Kanadas. Sie hat sogar das geschafft, wovon die meisten Girls aus der Fashion-Welt ein Leben lang träumen: Teil der Victoria’s Secret-Show zu sein. Doch es kommt noch besser: Jetzt durfte Winnie, die mit bürgerlichem Namen Chantelle Brown-Young heißt, auch noch einen der begehrtesten Single-Boys ever treffen! Zusammen mit Shawn Mendes wagte sich das Model auf eine Bowling-Bahn und ließ anschließend seine knapp 6 Millionen Insta-Abonnenten daran teilhaben: „Ich bin so schlecht im Bowlen! Und Shawn Mendes hat mir nicht erlaubt, Bumper zu benutzen!“, schrieb Winnie zu zwei gemeinsamen Schnappschüssen mit dem Sänger auf Instagram. (Zur Info: Bumper sind Hilfsmittel, die entlang der Bowlingbahn aufgestellt werden können, damit die Kugel nicht in die Seitenrinnen fallen kann. Meistens werden sie bei Kindergeburtstagen benutzt, damit die Kleinen mehr Chancen haben, ein paar Kegel umzuwerfen.)

Shawn Mendes & Winnie Harlow: Was läuft da?

Doch auch, wenn Winnie Harlow nicht gerade ein Naturtalent im Bowling zu sein scheint, hatte sie sichtlich Spaß mit ihrem attraktiven Gegenspieler. Ob da mehr zwischen den beiden geht, oder sie einfach nur Freunde sind, wissen wir nicht. Feststeht jedenfalls: Die zwei kennen sich schon länger. Bei der letzten Victoria’s Secret-Show standen sie sogar zusammen auf der Bühne! Vergangenes Jahr präsentierte sich Winnie noch an der Seite von Rapper Wiz Khalifa. Doch sind die beiden immer noch ein Paar? Unklar. Shawn hingegen ist definitiv Single 😉

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: