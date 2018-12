Shawn Mendes: Kuss von „Victorias Secret“-Model

„Victorias Secret“-Model Sofie Grace Rovenstine startete eine heiße Flirt-Attacke auf Shawn Mendes!

Shawn Mendes: Umgeben von Traumfrauen

Es ist wohl der größte Traum eines jeden männlichen Sängers (zumindest, wenn er auf Girls steht): Einmal bei der "Victoria’s Secret"-Show zu performen. Dieses Jahr ging dieser Traum für Shawn Mendes in Erfüllung: Der 20-Jährige durfte zusammen mit den heißesten Frauen der Welt zusammen auf den Laufsteg. Während Gigi Hadid und Co. die neuste Kollektion des amerikanischen Modelabels präsentierten, smashte Shawn seinen Song „Lost In Japan“ – und sah dabei mindestens genauso gut aus wie die Topmodels. Eins fällt beim Anschauen des Auftritts immer wieder auf: Shawn kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Kein Wunder, denn die Girls flirten wie wild mit ihm! Und bis zu einem gewissen Grad gehört das natürlich auch zur Show...

Shawn Mendes: Sofie geht richtig ran

Doch eines der Models ging bei Shawn so richtig aufs Ganze: Sofie Grace Rovenstine!

Als die 19-Jährige an der Reihe war, an Shawn (der in der Mitte des Laufstegs seinen Platz hatte) vorbei zu gehen, war es nicht zu übersehen, dass sie ein Auge auf den süßen Sänger geworfen hat. Denn als Sofie an Shawn vorbeilief, drehte sie sich zu ihm um und warf ihm gleich ein dreifaches Luftküsschen zu. Zuerst schien der Sänger den hartnäckigen Flirtversuch des Models nicht zu bemerken, weil er nicht in die richtige Richtung guckte. Aber Sofie machte einfach so lange mit ihren Küsschen weiter, bis sie endlich Shawns Aufmerksamkeit hatte.

Did you catch the kiss @ShawnMendes? pic.twitter.com/soKcmeBiBu — Shawn Mendes Updates (@MendesCrewInfo) 8. November 2018

Fan deckte Flirt-Aktion auf

Im offiziellen Video zu Shawn Mendes‘ Auftritt ist diese Szene nicht zu sehen. Doch ein Fan, der bei der Live-Show von "Victoria’s Secret" im Publikum saß, hat alles gesehen, gefilmt und ins Netz gestellt. Dazu schrieb er „Hast du den Kuss gefangen, Shawn Mendes?“ Sofie Grace Rovenstine wird für ihre Flirt-Aktion jetzt zwar von vielen Fans des kanadischen Sängers beneidet, aber auch mindestens genauso sehr gefeiert. „Sie repräsentiert uns alle!“, brachte es ein Fan-Girl auf Twitter auf den Punkt.

