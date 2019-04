Shawn Mendes über Taylor: Ist er verknallt?

Dass sich Shawn Mendes (21) und Taylor Swift (29) blendend verstehen, ist wirklich nichts Neues. Die beiden standen schon öfter zusammen auf der Bühne, zeigten sich kuschelnd auf Instagram-Fotos und hängen auch privat gern zusammen rum.Doch jetzt schwärmt Shawn Mendes wirklich so sehr von seiner Musik-Kollegin, dass man glatt meinen könnte, da ist jemand verknallt...

Shawn Mendes schwärmt von Taylor Swift

"Seit ich denken kann, bin ich ein Fan von Taylor Swift", schreibt Shawn Mendes. "Aber erst als ich sie traf und kennenlernte, begriff ich, was für ein wahrhaftig wundervoller Mensch sie ist." Awww! Wie cute ist das bitte?! Aber aus welchem Grund schreibt der kanadische Popsänger so etwas?

Tatsächlich gibt es einen Anlass, denn Taylor Swift wurde gestern vom Time Magazine zu einer von "100 weltweit einflussreichsten Menschen diesen Jahres" gekürt. Wow, wir gratulieren der "Shake it off"-Sängerin! Die schöne Blondine ziert sogar ein Cover des Time Magazine. Zur Erklärung: Insgesamt gibt es sechs verschiedene Cover, auf denen jeweils eine einflussreiche Person abgebildet ist, darunter beispielsweise Schauspieler Dwayne Johnson.

Zudem gibt es immer einen Prominenten, der einen Gastbeitrag im Time Magazine über einen der Gekürten verfasst. Shawn Mendes hat einen Beitrag über Taylor Swift geschrieben, in welchem er nur sehr liebe Worte für die Sängerin findet! "Bei Taylor wirkt es so einfach, wenn sie Musik für Millionen von Menschen schafft. Das alles kommt durch ihren Glauben an Magie und an Liebe, sowie ihre Fähigkeit so ehrlich und echt wie nur möglich zu sein", schwärmt der 20-Jährige weiter.

"Taylor schafft es, dass sich ältere Menschen wieder jung fühlten und alle jungen Leute denken, sie könnten alles erreichen. Das ist so selten und besonders. Wenn es etwas gibt, was ich in meiner Karriere und meinem Leben erreichen will, dann das." Wow, was für tolle Komplimente! Aber bei dem ganzen Geschwärme dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Taylor Swift ja glücklich vergeben an ihren Joe Alwyn ist. Zuletzt gab es auch Gerüchte über eine Hochzeit!

