Shawn Mendes: Liebes-Geständnis an dieses Girl auf Insta

Shawn Mendes hat ein Bild mit einem Girl auf Instagram in seiner Story gepostet und ihr ein Liebesgeständnis gemacht …

Shawn Mendes: Wer ist das Girl?

Für viele Shawn Mendes Fans dürfte der Post in seiner Story von gestern erstmal ein Schock gewesen sein … Der „If I Can’t Have You“-Sänger (höre dir den Song hier live an!) lud nämlich ein Bild hoch, auf dem er mit einem hübschen, brünetten Mädchen zu sehen ist. Die beiden wirken sehr vertraut und Shawn umarmt sie sogar liebevoll und lächelt dabei glücklich. Aber wer ist dieses Girl? Keine Angst Mädels, die Brünette ist nur Shawns kleine Schwester Aaliyah!

Shawns Liebesgeständnis an Aaliyah

Das er eine super enge Beziehung zu seiner Sis hat ist kein Geheimnis. Mit ihr verbrachte Shawn zum Beispiel auch Weihnachten! Schon öfter verriet er in Interviews Sachen wie: „Wir haben eine echt tolle Verbindung zueinander. Ich genieße es echt, mit ihr abzuhängen.“ Dabei versucht er bei Aaliyah nicht einfach den großen Bruder raushängen zu lassen. „Ich versuche, ihr ein guter Freund zu sein, ich behandele sie nicht wie der große Bruder. Was ich im Leben gelernt habe, versuche ich ihr beizubringen, um ihr zu helfen. Aber letzten Endes muss sie selbst ihre Erfahrungen machen." Wie süß! Und auch dieses Mal zeigt sich Shawni in seiner Insta-Story total cute und schreibt zu dem gemeinsamen Bild „Liebe dich“. Ach, wie süß – Geschwisterliebe <3

