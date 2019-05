Shawn Mendes: Hier kannst du seinen neuen Song „If I Can’t Have You“ live hören!

Aaah wie aufregend! Shawn Mendes performt zum ersten Mal seinen neuen Song „If I Can’t Have You“ live auf der Bühne!

Shawn Mendes singt „If I Can’t Have You“ live

Lange mussten sich die Fans von Shawn Mendes nicht gedulden, bis der süße Sänger seine brandneue Single "If I Can’t Have You“ zum ersten Mal live präsentierte: Erst am Freitag, den 3. Mai hatte Shawn den Song veröffentlicht – bereits einen Tag später sang er ihn höchstpersönlich für seine Fans.

In der US-amerikanischen TV-Show „Saturday Night Live“ war der 20-jährige Kanadier am Samstag der Stargast des Abends. Comedy-Star Adam Sandler (52) gab sich höchstpersönlich die Ehre, den Sänger anzukündigen und damit Millionen von Fan-Herzen höher schlagen zu lassen. Hier könnt ihr Shawns Hammer-Performance in voller Länge sehen:

Auch für Shawn selbst war das natürlich ein total aufregender Moment! Kein Wunder, schließlich ist es jedes Mal etwas ganz Besonderes für ihn, seinen Fans zum ersten Mal seine neue Musik zu zeigen. Doch Shawn Mendes meisterte diese Herausforderung souverän und legte einen Mega-Auftritt hin. Achso, und weil er eh schon da war, kam er später sogar noch für einen zweiten Auftritt zurück auf die Bühne. Diesmal gab er seinen Megahit „In My Blood“ zum Besten.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: