Shawn Mendes lässt Frustration freien Lauf

Doch "What the Hell Are We Dying For?" hat nicht nur eine besondere Bedeutung für den Sänger, sondern ist auch auf ungewöhnliche Art und Weise entstanden und veröffentlicht worden: Shawn hat den Song in 24 Stunden, nicht nur geschrieben, sondern auch aufgenommen, fertig produziert und released! Doch warum die Eile? "Ich hatte dieses Gefühl der Dringlichkeit, dieses Gefühl der ehrlichen Aufregung, dieses Gefühl der Verbundenheit, dieses Gefühl, das bin ich jetzt, so fühle ich mich. Dieses Gefühl der Frustration, das ich einfach in Musik ausdrücken wollte. […] Im Nachhinein betrachtet war es beängstigend. Ich bin am Morgen aufgewacht und dachte: 'Wow, was habe ich getan?' Ich glaube aber, es war gut, dass ich das für mich selbst getan habe. Ich musste den Sprung ins kalte Wasser wagen. Sonst hätte ich jahrelang dagesessen und mich selbst infrage gestellt…" Und es scheint so, als hätte er auf diese Weise wieder zu sich und der Musik zurückgefunden: "Da war einfach dieses Gefühl, das zurückkam, und mein Körper, dieses Adrenalin, diese Elektrizität, diese Aufregung, diese Liebe dazu, die ich schon so lange nicht mehr gespürt hatte. […] Es hat Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht." Vielleicht bekommen wir also in nächster Zeit noch ganz viel mehr von Shawn zu hören. 🥰