Sharpay aus “High School Musical” ist nicht böse: Sie verzeiht ihrem Bruder ohne nachzudenken

Die Beziehung zwischen Ryan und Sharpay ist sehr eng. Vielleicht sogar ein bisschen zu eng, wenn man bedenkt, dass die beiden Bruder und Schwester sind und die beiden Hauptrollen in „Romeo und Julia“ gespielt haben, aber hey. Viel spannender ist ohnehin, wie nachsichtig Sharpay mit einem Menschen umgeht, der ihr hinterrücks in den Rücken fällt! Den ganzen Sommer hatte sich Sharpay in „High School Musical 2“ auf die Talentshow gefreut, bei der sie zusammen mit Troy einen Song singen sollte. Ryan verrät sie, indem er Troy einen anderen Song gibt, den er mit Gabriella singen kann! Was tut Sharpay? Anstatt völlig durchzudrehen, entscheidet sie sich, als Teil der Gruppe zu singen, gewinnt den Star Dazzle Award und widmet ihm einer speziellen Person in ihrem Leben: Ryan! Unserer Meinung nach zeigt allein diese Aktion, dass sie nicht so eine kleinliche, gemeine Person ist, wie ihr immer nachgesagt wird.