"Sex Education" Staffel 3: Heftige Knutschszene auf Video!

"Sex Education": Neuer Trailer zeigt, was in Staffel 3 passiert

Es sind nur noch wenige Tage bis wir "Sex Education" Staffel 3 gucken können. Endlich, denn so langsam wollen Fans wissen, was zwischen Maeve und Otis geht. Der neue Trailer zu "Sex Education" geht fast 2,5 Minuten und gibt uns einen sehr detaillierten Einblick darüber, was uns erwarten wird. Kurze Recap: Otis hat Maeve eine Sprachnachricht hinterlassen und ihr seine Gefühle gestanden. Maeve hat sie jedoch nie abgehört, weil sie von ihrem Nachbarn Isaac gelöscht wurde. Am Anfang des Trailers ist noch deutlich zu erkennen, dass die Beziehung der Serien-Stars ziemlich angespannt ist, doch im Laufe des Trailers wird es besser und es folgt etwas, das aussieht, wie eine ziemlich heftige Knutschszene!

"SEX EDUCATION": 10 DINGE, DIE WIR JETZT DANK NETFLIX ÜBER SEX WISSEN

"Sex Education" Staffel 3: Erwartet uns eine heftig-romantische Kussszene zwischen Maeve und Otis?

In Staffel 3 von "Sex Education" ist alles ganz anders. Die Schüler*innen tragen Schuluniformen, es gibt eine neue Direktorin und auch Otis sieht ganz anders aus – der Schnurrbart hat schon einige Fans verwirrt. Eric und Adam wollen endlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen und machen ihre Liebe öffentlich. Eine Szene im Trailer hat es "Sex Education"-Fans besonders angetan: Eine heftige Kussszene zwischen Maeve und Otis! Nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich. Am Ende sehen wir die beiden im Regen stehen, sie schauen sich tief in die Augen, Otis lehnt sich für einen Kuss zu Maeve und genau da kommt der Schnitt. Wie romantisch wäre das denn? 🥺 Werden sie in Staffel 3 endlich ein Paar? Wenn man dem Trailer glaubt, sieht es ganz gut aus! Aber vielleicht will uns Netflix auch in Sicherheit wiegen? Wir müssen uns gedulden …

