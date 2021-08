Schon der Trailer zur dritten Staffel von „Sex Education“ zeigte: Alles wird anders! Während manche Fans ganz gespannt sind, ob in der neuen Staffel endlich etwas aus Otis und Maeve wird, fragen sich andere Fans mit Veröffentlichung neuer Fotos von Netflix, WAS ZUR HÖLLE mit Otis Gesicht abgeht. 😂 Der Gute hat nämlich ein Tierchen darauf adoptiert, wie es scheint … 🐛😁

„Sex Education“: 10 Dinge, die wir jetzt dank Netflix über Sex wissen! 😂

Otis lässt sich einen Schnauzer stehen

Streaming-Dienst Netflix hat für die Fans von „Sex Education“ ein paar neue Bilder hochgeladen, die einen kleinen Einblick in die neue dritte Staffel der Show bieten. Mit dabei: Otis neuer Look! Wir dachten noch, der Gute würde keinen Bartwuchs bekommen (sowas ist ja immer ganz unterschiedlich), aber nein! Das neue Foto aus einer Szene der dritten Staffel zeigt Otis, wie er ganz stolz seinen süßen kleinen Schnauzer präsentiert. Wir müssen ja sagen, dass er damit nur noch niedlicher aussieht! 😍 Auch, wenn wir relativ sicher sind, dass das wohl nicht seine Intention war. Vor allem zeigt das aber auch die Zeit, die inzwischen auch innerhalb der Geschichte vergangen sein muss – und dass die Figuren älter und erwachsener werden, auch bezüglich ihrer Probleme und Herausforderungen. Von denen gibt es in Staffel 3 sicherlich mehr als genug!

Adam und Eric haben ihr erstes Date

Im Finale der zweiten Staffel hatte Adam Eric endlich seine Gefühle gestanden – und scheinbar wird darauf weiter aufgebaut, schaut man sich das Foto der beiden an, wie sie auf ein Bowling-Date und ein Picknick zusammen gehen. 💖 Die beiden hatten so manche Probleme in ihrem Miteinander, auch und vor allem wegen Adam und seinem Selbsthass. Es wird sich zeigen, ob sie es schaffen, ein glückliches und gesundes Paar zu sein. Ab dem 17. September können wir uns selbst ein Bild davon machen und können es kaum noch erwarten!

