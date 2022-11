Serien-Freunde, die sich hassen: Nina Dobrev und Paul Wesley

Manchmal ist der Anfang einer guten Freundschaft schwer – wie bei den „The Vampire Diaries“ Stars Nina Dobrev und Paul Wesley.

In einem Podcast gestand Nina 2019 nämlich, dass sich die beiden zu Anfang ganz und gar nicht grün waren. „Ich respektiere Paul – aber ich mochte Paul nicht“, so Nina. Gerade die ersten fünf Monate Arbeit an der Hit Vampir Serie sollen schwer gewesen sein. Die Herzen aller „The Vampire Diaries“ Fans dürften nach diesen Worten wohl gebrochen sein.

Später relativierte Nina Dobrev ihre Aussage und gab an, dass es in ihren Augen ganz normal sei, sich am Anfang nicht so gut zu verstehen – immerhin müsse man sich ja erst kennen lernen.

Später wurden die Elena-Darstellerin und Stefan-Star Paul Wesley aber zu richtig dicken Freunden. „Ich würde sagen, er ist einer meiner engsten Freunde, die ich habe“, so Nina.