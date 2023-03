Selena Gomez: Sie schämt sich dafür!

Ehrliche Worte von Selena Gomez

Sie hat nicht nur die meisten Follower*innen auf Instagram & Co. – Alles, was Selena Gomez anfasst, wird zum großen Erfolg. Sie bringt Musik auf den Markt, ist Schauspielerin, produziert eigene Shows und vieles mehr. Doch schaut Selena Gomez auf die ein oder anderen Dinge aus ihrem bisherigen Leben zurück, dann gibt es schon ein paar Entscheidungen, die sie nun bereut beziehungsweise anders treffen würde. In einem aktuellen Interview macht sie nun ein bemerkenswertes Geständnis!

Selena Gomez entschuldigt sich dafür!

Wir alle kennen Selena Gomez noch aus ihrer Disney-Zeit. Damals machte sie sich bereits einen Namen mit ihrer Rolle der Zauberin Alex Russo in der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Nun sprach Sel mit ihren damaligen Kolleg*innen Jennifer Stone (Harper Finkle) und David DeLuise (Jerry Russo) in deren Podcast über ihre damalige Zeit am Set. Selena Gomez bereut, dass sie sich nicht oft genug, nachdem Ende der Serie bei den anderen gemeldet hatte und so der Kontakt abbrach. "Ich denke, ich habe mich geschämt für die Entscheidungen, die ich damals getroffen habe. Und ihr hättet mir nur die Wahrheit darüber gesagt und das hat mir Angst gemacht", so Selena Gomez.

Nun schämt sie sich auch, dass es überhaupt so weit kam und sich die Darsteller*innen, die sich einmal so nah standen, jahrelang aus den Augen verloren haben. Sel entschuldigte sich in der Podcast-Folge auch gegenüber den beiden. Diese freuten sich über Selenas ehrlichen Worte und nahmen die Entschuldigung natürlich gerne an. Hoffentlich bleiben die ehemaligen Kolleg*innen nun wieder mehr im Austausch. 😊

