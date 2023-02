Selena Gomez: Kein Bock mehr auf Social Media

Einen Tag später taucht ein Video auf, dass Hailey Bieber zeigt, wie sie so tut, als würde sie würgen, als Taylor Swifts Name fällt. Der Clip wurde mit einem Text überlagert, in dem Hailey als "gemein" und "Tyrann" bezeichnet wird. Selena konnte die Reaktion von Hailey auf Taylor Swift nicht einfach unkommentiert lassen und verteidigte ihre beste Freundin: "Es tut mir so leid, dass meine beste Freundin eine der Besten im Spiel ist und bleibt." Noch am selben Tag verabschiedete sich Selena dann in ihre Social Media Pause, die sie im TikTok Live und in einem Kommentar ankündigte: "Ich werde mich aus den sozialen Medien zurückziehen. Ich habe jedes Recht, meine Freund*innen zu verteidigen. Sagt über mich, was ihr wollt, aber MEINE Leute, ich würde für sie sterben."