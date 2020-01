US-"Bachelorette"-Kandidat Tyler Gwozdz gestorben

Er wollte ganz hoch hinaus. Die amerikanische Version der Kuppelshow "The Bachelorette" sollte der Beginn seiner großen Fernseh-Karriere werden. Doch nun ist Tyler Gwozdz tot, vermutlich gestorben an einer Überdosis Drogen. Er wurde nur 29 Jahre alt. Noch im vergangenen Jahr, 2019, buhlte Tyler Gwozdz um das Herz von Rosenlady Hannah Brown. Trotz offensichtlicher Connection zwischen Hannah und Tyler und eines Einzeldates, musste der Cutie in Woche 3 die Show "The Bachelorette" verlassen. Sein überraschendes Aus wurde damals von Hannah lediglich mit den Worten "Er muss gehen" begründet. Unglaublich traurig: Nur wenige Monate später, musste Tyler wirklich gehen. Für immer! Am 22. Januar schloss er für immer die Augen, das gab die "The Bachelorette"-Produktionsfirma am Donnerstag bekannt.

Starb der "The Bachelorette"-Kandidat an einer Überdosis Heroin?

Laut dem Boca Raton Police Department wurde Tyler Gwozdz bereits am 13. Januar wegen einer vermeintlichen Überdosis an Rauschmitteln in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die US-Nachrichtenseite "TMZ" erfahren haben will, soll eine Freundin des "Bachelorette"-Stars die Polizei verständigt haben, weil es ihr nicht gelang die Badezimmertür, hinter der sich Tyler eingeschlossen hatte, zu öffnen. Ihre Version der Geschichte: Der 29-Jährige ist nach einer Überdosis Heroin kollabiert. Tyler Gwozdz verbrachte zunächst eine Woche auf der Intensiv-Station bis er wenig später in Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida starb. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion noch klären.

"The Bachelorette"-Macher: "Unsere Herzen sind gebrochen!"

Die Macher der ABC-Produktion "The Bachelorette" äußerten sich in einem öffentlichen Statement zu Tylers Tod: "Unsere Herzen brachen, als wir die tragischen Nachrichten über Tylers Tod erhielten. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden." Auch diese vier Stars starben einfach viel zu jung.

