"Pretty Little Liars"-Star Sasha Pieterse eine Stoffwechselstörung, die ausschließlich bei Frauen vorkommt, namens Polyzystisches Ovar-Syndrom. Dadurch haben Patienten nicht nur Schmerzen, sondern die Krankheit beeinflusst auch das Gewicht. Sasha Pieterse litt lange unter bösen Kommentaren auf Social Media, bis sie diagnostiziert wurde: "Die Leute nannten mich fett und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Jetzt verstehe ich endlich, was mit mir passiert."